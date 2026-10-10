استاندار بوشهر گفت: رفع موانع توسعه دولت الکترونیک، علاوه بر افزایش شفافیت، موجب تسهیل و تسریع در انجام امور می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در نشست رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با اشاره به تلاش‌های قابل تقدیر بخش خصوصی از سال گذشته تا کنون باوجود تشدید تحریم‌های ظالمانه برای خدمت‌رسانی به مردم در عرصه تولید، توزیع و تجارت، افزود: در ایام جنگ شاهد افزایش خدمات، تلاش‌ها و البته دستاورد‌های مهم بودیم.

وی با بیان اینکه دبیرخانه گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بوشهر از جمله اتاق‌هایی است که از بدنه کارشناسی خوبی برخوردار است، یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ جزو دبیرخانه‌های موفق و ممتاز کشوری بوده در ارزیابی سال گذشته نیز این شورا به عنوان استان اول کشور شناخته شد.

استاندار بوشهر با اشاره به تحقق مصوبات سفر رئیس‌جمهور در سال بهمن سال۱۴۰۳، گفت: بوشهر به عنوان استان موفق از بابت تحقق حجم سرمایه‌گذاری‌ها شناخته شد و از دهه فجر گذشته تا هفته دولت امسال نیز با ۲۶۱ هزار میلیارد تومان استان نخست کشور معرفی شد.

زارع با قدردانی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استان که باوجود امکان سرمایه‌گذاری در خارج از استان و حتی خارج از کشور برای آنان، بوشهر را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردند، ابراز امیدواری کرد با رفع موانع و توسعه دولت الکترونیک، علاوه بر افزایش شفافیت، موجب تسهیل و تسریع در انجام امور شود.

استاندار بوشهر در پایان از رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به خاطر حضور در جمع فعالان اقتصادی استان، تشکر و قدردانی کرد.