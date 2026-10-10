پیاده‌روی مردمی از پایگاه امام حسن مجتبی (ع) در میدان صاحب‌الزمان تا گلزار شهدای گردفرامرز، با همکاری انجمن سیمای شاهدیه و با حضور قشر‌های مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پیاده‌روی مردمی از پایگاه امام حسن مجتبی (ع) در میدان صاحب‌الزمان تا گلزار شهدای گردفرامرز، با همکاری انجمن سیمای شاهدیه و با حضور قشر‌های مختلف مردم برگزار شد.

این برنامه با هدف گرامیداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از پایگاه امام حسن مجتبی (ع) در میدان صاحب‌الزمان آغاز شد و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، مسیر خیابان امام را تا گلزار شهدای گردفرامرز پیمودند.

در پایان این پیاده‌روی، حاضران در گلزار شهدای گردفرامرز گرد هم آمدند و با اجرای مراسم پرچم‌گردانی و سردادن شعار‌های انقلابی، بر پاسداشت ارزش‌های ملی و انقلابی تأکید کردند.

اجرای گروه سرود و همراهی شرکت‌کنندگان با این برنامه، از دیگر بخش‌های این مراسم بود که با حضور آقایان، بانوان و خانواده‌ها در فضایی معنوی برگزار شد.

این برنامه فرهنگی و اجتماعی با مشارکت پایگاه امام حسن مجتبی (ع) و انجمن سیمای شاهدیه و با حضور پرشور مردم به کار خود پایان داد.