هفته هشتم لیگ برتر فوتسال
هفته هشتم لیگ برتر فوتسال با تساوی بالانشینان جدول رده بندی به پایان رسید.
تیم گهر زمین سیرجان در آخرین بازی این هفته از رقابتها با تساوی یک - یک مقابل پالایش نفت بندرعباس متوقف شد تا با ۲۰ امتیاز در صدر باقی بماند. تیم پالایش نفت بندرعباس هم ۱۷ امتیازی شد و در همان رده دوم باقی ماند.
نتایج سایر بازیهای این هفته به شرح زیر است:
مسسونگون ورزقان ۴ – ٣ دائمپناه مشهد
شهرداری ساوه ٠ – ٧ گیتیپسند اصفهان
شهید شیری قزوین ۱ – ۴ پالایشنفت شازند
فولاد هرمزگان ۳ – صفر دلسوختگان قم
نگینتندیس قرچک ۱ – ۱ فولاد زرند
پالایشنفت اصفهان ۳ – ۱ سنایچ ساوه