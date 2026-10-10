الهه گل‌محمدی هفشجانی، نماینده چهارمحال و بختیاری، در مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا در پنانگ مالزی، با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد و پرچم ایران را به اهتزاز درآورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، گل‌محمدی در ماده پرتاب دیسک با ثبت حدنصاب ارزشمند ۳۵.۲۱ متر، نشان طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا را از آن خود کرد و عنوان نخستین بانوی مدال‌آور کاروان ایران در این دوره از مسابقات را به نام خود ثبت کرد.

این طلای ارزشمند، حاصل سال‌ها تلاش، تمرین و اراده مثال‌زدنی بانوی ورزشکار استان است؛ افتخاری که نام چهارمحال و بختیاری و ایران را در آوردگاه آسیایی طنین‌انداز کرد.