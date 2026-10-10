صنعت هوایی کشور این روز‌ها درگیر یک دوگانگی مدیریتی است؛ در حالی که کارشناسان فنی سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران مهندسی ایرلاین‌ها بر تداوم بهره‌برداری از ناوگان خانواده «ام‌دی» اتفاق نظر دارند، ابهام در تصمیم‌گیری نهایی برای زمین‌گیری این ناوگان، مدیران ایرلاین‌ها را دچار سردرگمی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شواهد نشان می دهد که نهادِ تنظیم‌گر، با نادیده گرفتنِ نظر بدنه کارشناسی، در حال تبدیلِ یک موضوع فنی به یک معضل امنیتی است.

صورت‌جلساتِ اخیرِ دفاتر تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری حاوی یک نکته کلیدی است: بدنه فنی این سازمان و معاونان فنّی-مهندسی خطوط هوایی، بر اساس استانداردهای جاری، تداوم فعالیت ناوگان ام‌دی را بلامانع و حتی ضروری می‌دانند.

اما شواهدِ موجود از تغییرِ مسیرِ ناگهانی در تصمیم‌گیری‌ها حکایت دارد.نگاهی به دستورالعمل‌ها نشان می‌دهد زمین‌گیری ناوگان ام‌دی، نه یک تصمیمِ برخاسته از خروجی‌های کارشناسیِ صنعت، بلکه خروجیِ فشارهای غیرتخصصی است که عملاً استقلال «نهاد حاکمیت صنعت» را زیر سوال برده است.

سوالِ بی‌پاسخِ صنعت هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری اینجاست: بر اساس کدام‌یک از ضمائمِ پیمان شیکاگو، دستورالعمل‌های ملّی و یا شیوه‌نامه‌های فنیِ هوانوردی، «زمین‌گیری» یا «تداوم فعالیت» یک تایپِ هواپیما، مشروط به تجویزِ نهادهای غیرهوانوردی و امنیتی شده است؟

ارجاعِ تصمیماتِ فنی به نهادهای امنیتی در شرایطی که این شوراها درگیر مسائل کلان و حساس کشور هستند، نه تنها باعث گره‌گشایی نمی‌شود، بلکه نوعی «فرافکنیِ مسئولیت» از سوی متولی اصلی صنعت است.

آیا سازمان هواپیمایی، «تخصص» خود را در برابر «تسویه‌حساب‌های سیاسی» یا فشارهای بیرونی حراج کرده است؟به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجعِ حاکمیتی، به جای هزینه‌کردن از اعتبارِ نهادهای امنیتی برای تصمیماتِ فنی، با تکیه بر بدنه تخصصی خود و مستنداتِ «سازمانِ بین‌المللی هوانوردی کشوری (ICAO)»، تکلیفِ ناوگان ام‌دی را روشن کند.

در شرایطی که صنعت هوایی کشور به شدت نیازمند بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود است، تداومِ بلاتکلیفی و ارجاعِ مسئولیت به مراجعِ غیرتخصصی، تنها «هزینه» برای کشور می‌تراشد.