شبکه نمایش امشب فیلم سینمایی کمدی «یک شهر تقریباً بی‌نقص» را روی آنتن می‌برد و هم‌زمان واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما، دوبله سریال جنایی-معمایی «فاخته شیشه‌ای» را برای پخش از شبکه چهار به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «یک شهر تقریباً بی‌نقص» به کارگردانی ماسیمو گودیوزو، شنبه ۱۸ مهر ساعت ۲۳ در جدول پخش فیلم‌های جذاب شبکه نمایش قرار دارد.

این کمدی ایتالیایی با بازی فابیو ولو و سیلویو اورلاندو، داستان دهیار روستایی کم‌جمعیت را روایت می‌کند که پس از تعطیلی معدن، در پی احیای رونق اقتصادی زادگاه خود برمی‌آید.

همچنین ، سریال خارجی «فاخته شیشه‌ای» محصول اسپانیا در سال ۲۰۲۵ پس از تأمین در اداره کل رسانه بین‌الملل سیما، با سرپرستی سعید شیخ‌زاده و حضور جمعی از صداپیشگان برجسته دوبله شد تا روانه آنتن شبکه چهار شود.

این مجموعه مهیج با محوریت مفاهیمی، چون اهدای عضو و عدالت‌خواهی، ماجرای کارآموز پزشکی را دنبال می‌کند که پس از پیوند قلب، ناخواسته وارد پرونده‌ای رازآلود پیرامون گذشته فرد اهداکننده و قتل پدر او می‌شود.