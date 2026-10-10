به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست ایران گفت: به‌مناسبت روز جهانی پست، نسل سوم نشانی و کدپستی با هدف کاهش چشمگیر هزینه‌های انرژی و توسعه خدمات دیجیتال با حضور مقامات ارشد کشور رونمایی می‌شود.

محمدرضا فرنقی‌زاد، با تشریح دستاورد‌ها و اقدامات اخیر این شرکت، به نقش کلیدی شبکه پستی کشور در ارائه خدمات مداوم و ناگسستنی اشاره کرد و افزود: این طرح تحولی بنیادین در نظام کدگذاری و کدپستی کشور ایجاد می‌کندو با اجرای آن، هزینه‌های جاری و مصرف انرژی به میزان بسیار زیادی کاهش می‌یابد و زیرساخت لازم برای ارائه آسان‌تر، دقیق‌تر و سریع‌تر خدمات دیجیتال و آنلاین به عموم مردم فراهم می‌شود.