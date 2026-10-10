سرپرست پست استان زنجان گفت:در نیمه نخست امسال، یک میلیون و ۴۲۰ هزار مرسوله پستی در این استان جابه‌جا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رسولی با اشاره به عملکرد پست استان زنجان در ارزیابی‌های ملی گفت: پست استان در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه سوم کشوری در کارت امتیازی متوازن شد که از دستاورد‌های شاخص این مجموعه به شمار می‌رود.

وی افزود: شبکه پستی زنجان در بخش قبول و خدمات پستی از ۱۲ واحد شهری دولتی، ۶۵ دفتر پیشخوان دولت، ۴۱۵ فروشگاه تجارت الکترونیک و چهار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) روستایی برخوردار است.

به گفته‌ی رسولی در بخش توزیع نیز ۷۲ پستچی و ۱۸۸ نماینده پست روستایی در شبکه پستی استان فعالیت دارند.

۱۷ مهر در تقویم رسمی کشور به عنوان روز جهانی پست نامگذاری شده است.

شهروند خبرنگار صداو سیمای استان زنجان به همین مناسبت از فعالیت‌های پست شهرستان ابهر گزارش می دهد.