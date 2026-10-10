به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: کشاورزان این شهرستان برداشت کنجد را از بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار زمین‌های این شهرستان آغاز کرده‌اند و پیش بینی می‌شود تا اوایل آبان ماه هزار و ۵۰۰ تن دانه روغنی کنجد برداشت کنند.

مرتضی شکوهی افزود: محصول کنجد شهرستان مُهر، علاوه بر تأمین نیاز کارگاه‌های روغن‌کشی، ارده‌سازی و صنایع شیرینی‌پزی محلی به عنوان یک محصول باکیفیت به مراکز استان‌های فارس، اصفهان، قم و یزد ارسال می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه اقتصادی این محصول در منطقه است.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.