به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از حساب کاربری ماریو نوفال فعال رسانه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، واشنگتن میزان خسارات وارده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه را به درستی افشا نکرده است. در بریده‌ی ویدئوی مصاحبه‌ای که نوفال منتشر کرده، استانیسلاو کراپیونیک، افسر سابق ارتش آمریکا می‌گوید: به رغم گزارش‌های اعلام شده، پایگاه‌های نظامی آمریکا پس از جنگ با ایران در منطقه دیگر کارآیی ندارند و از چرخه فعالیت خارج شده‌اند.

افسر سابق ارتش آمریکا در ادامه گفت: پایگاه‌های آمریکایی تخریب شده‌اند، یعنی مبلغی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت دیده‌اند و از چرخه فعالیت خارج شده‌اند و دیگر کارآمد نیستند. شبکه خبری «سی بی اس» عکس‌هایی را که سربازان آمریکایی ارسال کرده بودند به نمایش گذاشت و می‌توان گفت: خسارات وارده فاجعه آمیز هستند. خب در این شرایط آمریکا چه کاری می‌تواند انجام بدهد؟ محدودیت‌های زیادی (برای واشنگتن) ایجاد شده است.

این افسر سابق ارتش آمریکا در ادامه افزود: گزینه‌های پیش روی آمریکا بسیار محدود هستند و دیگر حتی از سرگیری حملات و حمله جدید هیچ توجیهی ندارد، چون همان طور که شما هم اشاره کردید آمریکا راه‌های زیادی (برای رسیدن به اهدافش) ندارد و هیچ کدام از آن‌ها قرار نیست مسیر اتفاق‌هایی را که اشتباه پیش رفته‌اند تغییر بدهد و باید همان مسیر سابقه را ادامه بدهد و ادامه دادن مسیری که قبلی طی شده به این معنی است که گیر افتاده‌اند (و چاره کار را نمی‌دانند).