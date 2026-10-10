مدیرعامل جمعیت هلال احمر کشور از نجات ۷ هزار و ۲۵۰ نفر از زیر آوار در جریان جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: امدادگران هلال احمر با وجود حملات دشمن به آمبولانس‌ها و پایگاه‌های امدادی، با شجاعت در میدان حاضر شدند و عملیات امداد و نجات را در کوتاه‌ترین زمان انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیرحسین کولیوند در همایش تحلیل هلال و تجلیل از امدادگران دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، با اشاره به عملکرد امدادگران هلال احمر در جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در این دوران، ۷ هزار و ۲۵۰ نفر از زیر آوار نجات یافتند و عملیات امداد و نجات در کمتر از چهار دقیقه انجام می‌شد.

وی با تأکید بر اینکه ایران در دوران جنگ از هیچ کشوری کمک نگرفت، افزود: در داخل کشور نیز هر فرد یا مجموعه‌ای که برای کمک‌رسانی اعلام آمادگی می‌کرد، با تسهیل‌گری هلال احمر، کمک‌های آنها جمع‌آوری و میان استان‌ها توزیع می‌شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به تربیت ۶ میلیون امدادگر از نسل جوان در کشور گفت: این نیرو‌ها از دستاورد‌های گام دوم انقلاب هستند و در دوران جنگ تحمیلی سوم با تلاش و فداکاری، نقش مؤثری در امدادرسانی و نجات جان مردم ایفا کردند.

کولیوند با اشاره به حملات دشمن به آمبولانس‌ها و پایگاه‌های هلال احمر افزود: امدادگران با وجود این حملات، شجاعانه در میدان حضور داشتند و وظایف خود را برای نجات جان آسیب‌دیدگان انجام دادند.

وی همچنین با اشاره به مشارکت گسترده مردم در اهدای خون گفت: در شرایطی که رژیم صهیونیستی با کمبود اهداکننده خون مواجه بود و از صلیب سرخ درخواست کمک می‌کرد، در ایران استقبال مردم از فراخوان اهدای خون به اندازه‌ای بود که امکان پاسخ‌گویی به همه داوطلبان وجود نداشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کشور، فرهنگ ایرانی اسلامی را از عوامل مهم موفقیت در مدیریت بحران‌ها دانست و تصریح کرد: این فرهنگ غنی و ابعاد معنوی آن در دوران جنگ به‌خوبی نمایان شد و در عبور از شرایط دشوار و بحران‌ها نقش راهگشا داشت.

در این همایش، از خانواده شهید علی لاریجانی، خانواده سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی و خانواده شهید حاج سعید ایزدی تجلیل شد. همچنین از امدادگران و شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات امداد و نجات قدردانی به عمل آمد.