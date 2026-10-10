به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، جمشید عیدانی افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد از سد‌های استان پر آب است.

وی گفت: برای کاهش آسیب‌های ناشی از سیلاب و بارش‌های پدیده ال نینو ۷۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی شده است.

در هرمزگان ۲۰ هزار کیلومتر رودخانه وجود دارد که ۵ هزار کیلومتر آن در مناطق جمعیتی شهر‌ها و روستا‌ها قرار دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان هم گفت: پدیده ال نینو موجب تقویت بارش‌ها در فصل پائیز می‌شود ولی هنوز بارش‌های پاییزی در هرمزگان شروع نشده است.

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مجتبی حمزه نژاد پیش بینی کرد: بارش‌های اواخر مهرماه، آبان و آذر امسال بر اثر پدیده ال نینو با شدت و حجم بیشتری همراه باشد.

وی گفت: ال‌نینو یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقیانوسی–جوی جهان است که می‌تواند با تغییر گردش عمومی جو و مسیر انتقال رطوبت، بر الگوی بارش و دمای مناطق مختلف جهان تأثیر بگذارد.