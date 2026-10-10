رئیس دانشگاه پیام نور، شناسایی دغدغه‌های دانشجویان، تقویت تاب‌آوری روانی و تسهیل امور آموزشی و پژوهشی را از جمله راهکار‌های حمایت از جامعه دانشگاهی دانست و از آمادگی این دانشگاه برای مشارکت در ارتقای سلامت روان دانشجویان سایر مراکز آموزش عالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امین ناجی، رئیس دانشگاه پیام نور در نشست روز جهانی سلامت روان با اشاره به شرایط دشوار مردم ایران در ماه‌های گذشته افزود: مردم کشور در نقاط مختلف ایران، به‌ویژه کودکان دبستانی، با فشار‌ها و آسیب‌های سنگینی مواجه شدند. کودکانی بی‌گناه که در مدرسه و هنگام انجام فعالیت‌های آموزشی مورد حمله و اصابت قرار گرفتند.

وی افزود: این حملات تنها مدارس را هدف قرار نداد، بلکه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز از این حملات در امان نماندند؛ در حالی که در هیچ جای دنیا نباید مراکز آموزشی و آموزش عالی هدف حمله قرار گیرند. مردم و دانشگاهیان کشور متأسفانه در معرض حملات دشمن قرار گرفتند و این شرایط، وظایف ما را دوچندان کرده است.

رئیس دانشگاه پیام نور با تأکید بر ضرورت توجه بیش از پیش به دفاتر مشاوره و حفظ سلامت روان جامعه گفت: مردم ایران مردمی مقاوم و تاب‌آور هستند، اما در درون خود با مسائل و مشکلات متعددی مواجه‌اند. شناسایی این مسائل و تلاش برای کاهش مشکلات، از وظایف روزآمد ماست و نمی‌توانیم از آن غافل شویم.

ناجی با بیان اینکه دانشگاه نیز بخشی از جامعه است و دانشجویان از دل همین جامعه وارد محیط دانشگاه می‌شوند، اظهار کرد: دانشجویان جدیدالورود سال ۱۴۰۵ که در آبان‌ماه به دانشگاه ملحق می‌شوند، در کنار دانشجویان سال‌های گذشته، علاوه بر آسیب‌ها و سختی‌هایی که طی سال گذشته متحمل شده‌اند، در جریان فعالیت‌های آموزشی خود نیز با نگرانی‌های مختلفی روبه‌رو بوده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از وظایف ما می‌تواند افزایش تاب‌آوری دانشجویان در گام نخست، سپس خانواده‌های آنان و پس از آن، مصدومان و حادثه‌دیدگان و خانواده‌هایشان و در نهایت، جامعه به‌طور کلان باشد. البته این حوزه تخصصی است و باید با استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی به آن پرداخت.

توجه به سلامت روان در کنار تسهیل امور آموزشی و پژوهشی

رئیس دانشگاه پیام نور با تأکید بر اینکه مسئولیت دانشگاه‌ها تنها به سلامت روان محدود نمی‌شود، گفت: سایر مشکلات و ناملایماتی که به دانشجویان وارد شده است، از جمله مسائل حوزه آموزش، نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تسهیل امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان، با اولویت قرار دادن تاب‌آوری و سلامت روان آنان، از موضوعاتی است که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.

ناجی با اشاره به اقدامات دانشگاه پیام نور از زمان وقوع حوادث سال گذشته تا مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این دانشگاه برای تسهیل آموزش، روش‌های گوناگون آموزشی از جمله آموزش مجازی و ترکیبی را مانند گذشته دنبال کرده است، اما معتقدیم مسئولیت اجتماعی ما نباید صرفاً به دانشجویان خودمان محدود شود.

وی افزود: یکی از اقداماتی که انجام دادیم، تأکید بر این بود که پژوهش نباید تعطیل شود. به محض برقراری ارتباطات بین‌المللی و اتصال اینترنت کشور، به همه مراجع و واحد‌های مربوط اعلام کردیم که دانشگاه پیام نور آمادگی دارد میزبان دانشجویان سایر دانشگاه‌ها، اعم از دانشگاه‌های مادر و دانشگاه آزاد اسلامی، باشد تا بتوانند از امکانات این دانشگاه برای فعالیت‌های پژوهشی استفاده کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: در حوزه برگزاری آزمون‌ها نیز، با توجه به نگرانی‌های موجود درباره رفت‌وآمد، وضعیت خوابگاه‌ها و سایر مسائل، اعلام کردیم که می‌توانیم امکان میزبانی از دانشجویان برای برگزاری آزمون‌هایشان را در استان محل سکونت یا تحصیل آنان فراهم کنیم.