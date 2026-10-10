معاون اقتصادی استاندار قزوین درشورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ایجاد فرصت‌های جدید برای صادرات محصولات استان به روسیه و واردات نهاده‌های دامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، صفی‌خانی گفت: در یک ماه گذشته و پس از سفر هیئت اقتصادی استان به روسیه، زمینه‌های تازه‌ای برای فعالیت اقتصادی و تجارت با این کشور فراهم شده است.

وی افزود: بازار روسیه فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی استان است و تلاش می‌کنیم با تسهیل شرایط، از این ظرفیت برای توسعه مبادلات تجاری استفاده کنیم.

عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین، نیز با اشاره به ظرفیت بالای بازار روسیه گفت: حجم واردات این کشور به ۲۷۰ میلیارد دلار می‌رسد که فرصت مناسبی برای صادرات کالا‌های تولیدی استان فراهم می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه گردشگری قزوین در کنار گسترش همکاری‌های اقتصادی با روسیه تأکید کرد.

خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، هم با اشاره به تولید یک‌هزار و ۲۹۰ نوع محصول در قزوین، بر شناسایی ۱۰ محصول دارای ظرفیت صادرات به روسیه و استفاده از درآمد و فرصت‌های تجاری این مبادلات برای تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور تأکید کرد.