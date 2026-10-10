رئیس اداره پست کیش، از توزیع بیش از ۳۶۰ هزار مرسوله ورودی و ارسال حدود ۱۶۰ هزار مرسوله خروجی از کیش در شش ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، جمال حسن‌زاده، گفت: طرح تخفیف ۵۰ درصدی هزینه خدمات پستی برای حمایت از کسب‌وکار‌های دارای مجوز اقتصادی کیش تا پایان آبان‌ ادامه دارد و کسب‌وکار‌هایی که مجوز و پروانه فعالیت اقتصادی دارند، می‌توانند از این تخفیف بهره‌مند شوند.

او با اشاره به اجرای طرح تسهیل ارسال کالا برای فعالان اقتصادی کیش، افزود: با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و گمرک، در چند نقطه از بازار‌ها محل‌هایی برای ارائه خدمات پستی پیش‌بینی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کالا‌های خود را برای ارسال آماده کنند.

حسن زاده، خدمات پستی ارائه‌شده در کیش را شامل خدمات پستی پیشتاز، سفارشی و ویژه عنوان کرد و افزود: شرکت ملی پست در سراسر کشور بیش از ۷۰۰ نوع خدمت در حوزه‌های فیزیکی، مالی و الکترونیکی ارائه می‌دهد و بخشی از خدمات نیز در کیش به ساکنان و گردشگران ارائه می شود.

او افزود: دریافت کد پستی و احراز نشانی در کیش الکترونیکی به متقاضیان ارائه می شود.

رئیس اداره پست کیش درباره میانگین جابه‌جایی مرسوله های پستی افزود: به‌طور متوسط ماهانه حدود ۹ هزار مرسوله از کیش به سایر نقاط کشور ارسال و حدود ۴۰ هزار مرسوله ورودی نیز در کیش توزیع می‌شود.

حسن‌زاده گفت: پیش از بروز برخی محدودیت‌ها، بیش از ۷۰ درصد مرسوله های پستی با حمل‌ونقل هوایی جابه‌جا می‌شد؛ اما اکنون بخش عمده‌ای از مرسوله های پستی از مسیر زمینی به بندرعباس و از بندر چارک به کیش منتقل می‌شوند و این تغییر مسیر در برخی مواقع موجب تأخیر در توزیع مرسوله ها شده است.

او از تلاش کارکنان شرکت ملی پست در بخش‌های قبول و توزیع برای تداوم خدمات‌رسانی در شرایط دشوار، از جمله دوران شیوع کرونا و شرایط جنگ، قدردانی کرد و از همکاری دستگاه‌های اجرایی و صداوسیمای مرکز کیش در اطلاع‌رسانی و پشتیبانی از خدمات پستی قدردانی کرد.