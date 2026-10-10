مستند «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی که در جشنواره «سینماحقیقت» مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته بود، یکشنبه ۱۹ مهر در پردیس سینمایی چارسو به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند ،مستند «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی و با کارشناسی رامتین شهبازی، در ادامه برنامه‌های «یک روز با مستند»، یکشنبه ۱۹ مهر از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی چارسو اکران می‌شود.

این مستند که محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است، روایتی از هجوم هزاران پرنده برای لانه‌سازی به باغ پرتقالی در یکی از روستاهای گرگان است؛ رخدادی که موجب نگرانی صاحبان باغ برای حفظ درختانشان شده است.

«کابوک» پیش‌تر موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شده بود. تماشای این مستند برای عموم آزاد و رایگان است.