به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نبی‌الله صداقتی گفت: پنج هزار و ۲۷۵ واقعه ولادت در ۶ ماهه امسال در استان ثبت شد که از این تعداد، ۲ هزار و ۷۱۳ نوزاد پسر و ۲ هزار و ۵۶۲ نوزاد دختر هستند.

وی اظهار کرد: نسبت جنسی ولادت‌های ثبت‌شده در این مدت ۱۰۶ است؛ به این معنا که به ازای تولد هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۰۶ نوزاد پسر متولد شده است.

وی افزود: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، پنج هزار و ۴۸ واقعه مربوط به تک‌زایی و ۲۲۷ واقعه مربوط به چندقلوزایی بوده است که از این تعداد، ۱۰۶ مورد دوقلوزایی و پنج مورد سه‌قلوزایی ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی ادامه داد: بیشترین موارد ولادت چندقلوزایی مربوط به شهرستان بجنورد بوده که شامل ۵۷ مورد دوقلوزایی و پنج مورد سه‌قلوزایی می‌شود.

صداقتی گفت: بررسی آمار ولادت‌ها نشان می‌دهد بیشترین تولد‌های ثبت‌شده مربوط به مادران گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال است که هزار و ۲۷۴ واقعه ولادت در این گروه سنی ثبت شده است.

وی افزود: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده در این گروه سنی، ۶۴۶ نوزاد پسر و ۶۲۸ نوزاد دختر بوده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان‌شمالی اظهار کرد: دومین گروه سنی مادران در ولادت‌های ثبت‌شده، گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است که یکهزار و ۲۷۰ واقعه ولادت به این گروه اختصاص دارد؛ از این تعداد نیز ۶۴۳ نوزاد پسر و ۶۲۷ نوزاد دختر بوده‌اند.

صداقتی درباره نرخ خام ولادت در استان گفت: نرخ خام حاصل از موالید ثبت‌شده خراسان شمالی در ۶ ماهه امسال ۱۱.۲ در هزار بوده است؛ به این معنا که به ازای هر هزار نفر جمعیت استان، حدود ۱۱ واقعه ولادت ثبت شده است.

وی میانگین سنی مادران در ولادت‌های ثبت‌شده استان را ۲۹.۸ سال اعلام کرد و افزود: میانگین سنی مادران در ولادت‌های ثبت‌شده در کشور ۳۰.۳ سال گزارش شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار‌های ثبت احوال، جمعیت استان یک میلیون و ۲۵ هزار و ۱۰ نفر است که از این تعداد ۵۱۷ هزار و ۷۷۸ نفر مرد و ۵۰۷ هزار و ۲۳۲ نفر زن هستند.