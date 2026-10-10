سامانه‌های خدمات برخط سلامت روان با هدف تسهیل دسترسی دانشگاهیان به خدمات مشاوره و گسترش پوشش خدمات روان‌شناختی، همزمان با آغاز هفته ملی سلامت روان در دانشگاه پیام نور رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با روز جهانی سلامت روان و آغاز هفته ملی سلامت روان (۱۸ تا ۲۴ مهر)، سامانه‌های خدمات آنلاین سلامت روان با هدف تقویت خدمات مشاوره‌ای و تسهیل دسترسی دانشگاهیان به این خدمات، در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور رونمایی شد.

این مراسم با شعار «خودمراقبتی و دیگرمراقبتی؛ مسئولیتی آگاهانه و حرفه‌ای» و با حضور رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های مادر سراسر کشور و دانشگاه‌های استان تهران برگزار شد.

راه‌اندازی سامانه‌های خدمات آنلاین سلامت روان با هدف افزایش دسترسی و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی گسترده‌تر دانشگاهیان از خدمات مشاوره‌ای انجام شده است.

در نشست تخصصی که در حاشیه این مراسم برگزار شد، موضوع تقویت برنامه‌های سلامت روان در جامعه دانشگاهی و هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی مراکز مشاوره مورد توجه قرار گرفت.

در بخش نخست این نشست، پنلی با محور سیاست‌گذاری و اقدامات بنیادین در حوزه سلامت روان دانشجویان برگزار شد و حاضران به بررسی موضوعات مرتبط با این حوزه پرداختند.

همچنین در بخش دوم، موضوع تعیین دانشگاه‌های مستعد برای برگزاری دوره تربیت مربی کادر متخصص در حوزه پیشگیری از خودکشی و آموزش مهارت‌های زندگی بررسی شد.

تدوین دوره‌های آموزشی تخصصی با موضوع مداخلات تحصیلی، روان‌شناختی و مددکاری اجتماعی نیز از دیگر محور‌های این نشست بود که با هدف توسعه همکاری میان مراکز مشاوره دانشگاهی و تقویت برنامه‌های تخصصی برای ارتقای سلامت روان جامعه دانشگاهی برگزار شد.