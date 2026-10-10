همزمان با هجدهم مهرماه، روز بزرگداشت وحشی بافقی، زنگ شعر و ادب در مدارس شهرستان بافق نواخته شد؛ آیینی فرهنگی با هدف پاسداشت جایگاه این شاعر نامدار و آشنایی نسل نوجوان با میراث ادبی و اندیشه‌های او که به‌صورت نمادین در دبیرستان نمونه حضرت معصومه (س) برگزار شد.

زنگ شعر و ادب در مدارس بافق به یاد وحشی بافقی نواخته شد

زنگ شعر و ادب در مدارس بافق به یاد وحشی بافقی نواخته شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با هجدهم مهرماه، روز بزرگداشت وحشی بافقی، زنگ شعر و ادب در مدارس شهرستان بافق نواخته شد؛ آیینی فرهنگی با هدف پاسداشت جایگاه این شاعر نامدار و آشنایی نسل نوجوان با میراث ادبی و اندیشه‌های او که به‌صورت نمادین در دبیرستان نمونه حضرت معصومه (س) برگزار شد.

رئیس بنیاد وحشی بافقی با اشاره به نام‌گذاری هجدهم مهرماه به‌عنوان روز بزرگداشت این شاعر در تقویم رسمی کشور گفت: به همین مناسبت، مراسم بزرگداشت وحشی بافقی هجدهم مهرماه امسال در کتابخانه مرکزی یزد برگزار می‌شود.

ارجمند افزود: ثبت روز بزرگداشت وحشی بافقی در تقویم رسمی کشور، زمینه را برای برنامه‌ریزی و استمرار فعالیت‌های فرهنگی و ادبی در سال‌های آینده فراهم می‌کند و می‌تواند به معرفی بیشتر جایگاه این شاعر در تاریخ شعر و ادب فارسی کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت معرفی آثار، اندیشه‌ها و میراث ادبی وحشی بافقی به نسل نوجوان و جوان تأکید کرد و آشنایی دانش‌آموزان با مفاخر ادبی کشور را گامی در مسیر پاسداشت فرهنگ و زبان فارسی دانست.