رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت تعاونی سهام عدالت کشور، از آغاز واریز سود سنواتی سهام عدالت به حساب بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر از مشمولانی خبر داد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت تعاونی سهام عدالت کشور، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مرکزمازندران، از آغاز واریز سود سنواتی سهام عدالت به حساب بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر از مشمولانی خبر داد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون به دلایل مختلف سود خود را دریافت نکرده بودند.

عسگر توکلی گفت: بخش عمده این افراد به دلیل نداشتن شماره حساب معتبر و مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه سجام از دریافت سود محروم مانده بودند.

وی افزود: با همکاری سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اطلاعات این افراد شناسایی و سود سهام عدالت به حساب مشمولان واریز شده است.

توکلی گفت: میزان سود پرداختی برای دارندگان برگه سهام عدالت ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تا ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و این رقم برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به حدود ۲۳ میلیون تومان می‌رسد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت تعاونی سهام عدالت کشور، با هشدار درباره پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری‌های اینترنتی تأکید کرد: برای دریافت سود سهام عدالت نیازی به کلیک روی لینک یا پرداخت وجه نیست و سهامداران باید مراقب پیامک‌های جعلی باشند.

توکلی همچنین با اشاره به مطالبات باقی‌مانده سهامداران از عملکرد سال ۱۴۰۳ و سود مربوط به سال ۱۴۰۴ گفت: بخشی از سود سال ۱۴۰۳ هنوز پرداخت نشده و واریز سود سال ۱۴۰۴ نیز پس از دریافت مبالغ از شرکت‌های مربوط انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع سود سهامداران، خواستار برخورد انضباطی با شرکت‌هایی شد که در واریز سود تأخیر دارند و اعلام کرد: با تکمیل پرداخت‌ها، مبلغ سود دریافتی سهامداران با توجه به نوع سهام و دهک درآمدی متفاوت خواهد بود.