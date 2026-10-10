به منظور ارتقای سطح آگاهی و سلامت روان دانش‌آموزان، مراسم نواختن زنگ هفته بهداشت روان و سلامت اجتماعی در مدارس شهرستان منوجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در چارچوب برنامه‌های ملی ارتقای سلامت اجتماعی، صبح امروز با حضور مسئولان ارشد حوزه بهداشت و آموزش وپرورش، مراسم نواختن زنگ «هفته بهداشت روان و سلامت اجتماعی» در مدرسه فروغ اندیشه شهرستان منوجان برگزار گردید.

‌در این مراسم، اسد احمدی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان منوجان، امرالله صالحی معاون پشتیبانی آموزش وپرورش به همراه کارشناسان متخصص حوزه سلامت روان، با حضور در مدرسه فروغ اندیشه، به نواختن زنگ این هفته تاریخی پرداختند. همچنین در این نشست، اسداحمدی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان منوجان، با تأکید بر اهمیت سلامت روان دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری، از اهمیت تعامل میان دو نهاد بهداشت و آموزش در این مسیر خبر داد.

‌این برنامه که با هدف ترویج فرهنگ سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های آموزشی انجام شد، با هدف ایجاد فضایی امن و آرام برای دانش‌آموزان و آگاه‌سازی کادر آموزشی و والدین صورت گرفت.