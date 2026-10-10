پیکر مطهر شهیده والامقام، خانم دکتر افتخاری، طبق برنامه اعلام‌شده در زاهدان تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

زمان‌بندی مراسم تشییع، تدفین و بزرگداشت شهیده دکتر افتخاری در زاهدان

زمان‌بندی مراسم تشییع، تدفین و بزرگداشت شهیده دکتر افتخاری در زاهدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مراسم وداع با پیکر شهیده شنبه ۱۸ مهرماه در زاهدان خیابان دانشگاه، شهرک بازی تا پیروزی و تجمعات مردمی برگزار می‌شود.

مراسم تشییع و تدفین این شهیده والامقام، یکشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۹ صبح از مسجد رضوی زاهدان، واقع در تقاطع خیابان‌های بهشتی و امام خمینی (ره)، به سمت گلزار شهدا برگزار می‌شود.

مراسم بزرگداشت روز دوشنبه ۲۰ مهرماه، ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰ در مسجد الغدیر زاهدان واقع در بلوار شهید مزاری برگزار خواهد شد.

از عموم مردم شهیدپرور زاهدان دعوت می‌شود با حضور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام والای این شهیده گرانقدر، یاد و خاطره ایشان را گرامی بدارند.