به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این مسابقات در گود کشتی باچوخه دوبرار بجنورد برگزار شد و چوخه‌کاران در چهار وزن ۷۴، ۸۴، ۹۶ و مثبت ۹۶ کیلوگرم برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر رفتند.

یوسف امیری از اسفراین در وزن ۷۴ کیلوگرم به مقام نخست رسید، اصغر باغچقی از بجنورد دوم شد و امین جلالی‌فرد دیگر نماینده بجنورد در جایگاه سوم ایستاد.

همچنین مجتبی علی‌اکبری از اسفراین در وزن ۸۴ کیلوگرم عنوان قهرمانی را کسب کرد، ابراهیم برات‌زاده از بجنورد نایب‌قهرمان شد و میثم پردل از بجنورد به مقام سوم رسید.

مصطفی اسکندری از قوچان در وزن ۹۶ کیلوگرم مقام نخست را به دست آورد، میلاد رضایی دیگر کشتی‌گیر قوچانی دوم شد و مجید هودانلو نیز از قوچان در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین در وزن مثبت ۹۶ کیلوگرم، بهزاد اعتمادی قهرمان شد، رضا حسن‌زاده از شیروان به مقام دوم رسید و ابوالفضل ترابی از مشهد عنوان سوم را کسب کرد.

در پایان این رقابت‌ها اعلام شد که مسابقات قهرمانی کشتی باچوخه کشور از این پس هر سال در روز ۱۰ فروردین‌ماه در گود دوبرار شهرداری بجنورد برگزار می‌شود.

برگزاری سالانه این رقابت‌ها در بجنورد می‌تواند زمینه حضور مستمر کشتی‌گیران استان‌های مختلف کشور را فراهم کند و به تثبیت جایگاه گود دوبرار به‌عنوان یکی از میزبانان اصلی رقابت‌های کشتی باچوخه کشور کمک کند.

کشتی سنتی باچوخه خراسان شمالی از ورزش‌های پرطرفدار در این خطه است که به عنوان میراث معنوی در سال ۸۷ به شماره ۳۰ در فهرست آثار ملی میراث ناملموس کشور ثبت شده است.