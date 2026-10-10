قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت «پویش ملی جان‌فدا»، بر لزوم بررسی علمی، فرهنگی و میدانی ابعاد این حرکت بزرگ و مشارکت جامعه ایمانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حریزاوی در نشست تخصصی «مبانی الهیاتی و اجتماعی جان‌فدا»، ضمن اشاره به اهمیت راهبردی این پویش اظهار داشت: برجستگی‌های پویش ملی جان‌فدا باید به‌درستی شناخته، بررسی، پژوهش و تبیین شود.

تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب بر پویش جان‌فدا

وی افزود: در این حرکت بزرگ ملی، جلوه‌هایی از حضور و مشارکت پرشور جامعه ایمانی قابل مشاهده است که باید از منظر علمی و فرهنگی واکاوی شود. رهبر معظم انقلاب نیز تاکنون ۱۲ مرتبه به این حرکت اشاره و بر اهمیت و ارزش آن تأکید داشته‌اند؛ از این رو لازم است ابعاد و برجستگی‌های این پویش به‌درستی تبیین شود.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: در همین راستا، جمعی از محققان و پژوهشگران فرهنگی دعوت شده‌اند تا در فضایی علمی، دیدگاه‌ها و یافته‌های خود را درباره این حرکت بزرگ مطرح کنند. وی ابراز امیدواری کرد که این هم‌اندیشی، زمینه بهره‌گیری از تجربیات میدانی و نتایج پژوهش‌های علمی را فراهم کند تا دستاوردهای آن برای استفاده علاقه‌مندان منتشر شود.

رویکرد الهیاتی در تحلیل رویدادهای مقاومت

حجت‌الاسلام حریزاوی با اشاره به ابعاد الهیاتی این حرکت، تصریح کرد: رویکرد الهیاتی یکی از وجوه تحلیل و قضاوت درباره این حقیقت است که جهان بر اساس سنن قطعی خداوند اداره می‌شود؛ از این رو در بررسی جنگ‌های تحمیلی علیه ایران و جبهه مقاومت، نمی‌توان از این بُعد مهم غفلت کرد.

گفتمان‌سازی برای تمدن نوین اسلامی

براساس این گزارش، شرکت‌کنندگان در این نشست علمی، ظرفیت‌های ایمانی و اجتماعی موجود در پدیده «جان‌فدا» را با هدف شکل‌دهی به گفتمانی پویا که در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی گام برمی‌دارد، بررسی کردند. همچنین صورت‌بندی معرفتی، ارائه تحلیل‌های الهیاتی و تبیین ابعاد تاریخی و تمدنی این موضوع از دیگر محورهای اصلی مورد بحث در این نشست بود.