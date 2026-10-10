معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گفت: بیست و هشت سال پیش، در دل دانشگاه‌ها، جایی میان شور جوانی و اندیشه‌ی خردورزی، ایده‌ای متولد شد که می‌گفت: «دانشجو، سرمایه‌ی اصلی این سرزمین است.» ایده‌ای ساده، اما بزرگ؛ که در طول این سال‌ها، نه فقط در حرف، بلکه در عمل، در میان هزاران رویداد، میان هزاران دانشجو، ثابت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما زهرا شیخی در پیامی فرارسیدن بیست‌وهشتمین سالگرد تأسیس سازمان دانشجویان ایران را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیست‌وهشت سال باور به دانشجو

بیست و هشت سال پیش، در دل دانشگاه‌ها، جایی میان شور جوانی و اندیشه‌ی خردورزی، ایده‌ای متولد شد که می‌گفت: «دانشجو، سرمایه‌ی اصلی این سرزمین است.» ایده‌ای ساده، اما بزرگ؛ که در طول این سال‌ها، نه فقط در حرف، بلکه در عمل، در میان هزاران رویداد، میان هزاران دانشجو، ثابت شد.

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی از همان آغاز، خانه‌ای برای دانشجو بود؛ نه یک نهاد رسمی صرف. از متن دانشگاه برآمد، از دل دانشجویان؛ و همین ویژگی، آن را متمایز کرد. جایی که دانشجو فقط مخاطب نبود؛ بازیگر اصلی بود. خودش ایده می‌داد، خودش می‌ساخت، خودش اشتباه می‌کرد و خودش یاد می‌گرفت. این یعنی باور کردن نسل جوان، نه در شعار، بلکه در میدان عمل. از مناظره‌های دانشجویی که یاد داد حرف باید منطق داشته باشد، تا اردو‌های محرومیت‌زدایی که نشان داد خدمت کردن افتخار است؛ از نکوداشت مفاخر که پیوند نسل‌ها را زنده کرد، تا شبکه‌های دانشجویی که صدای جوانان را به گوش مسئولان رساند. اینها فقط برنامه نیستند؛ روایت‌های کوچک از یک تغییر بزرگ‌اند.

آنچه سازمان دانشجویان را متمایز می‌کند، نه فقط تعداد رویدادها، که اثرگذاری واقعی آنهاست. اینجا دانشجو می‌اندیشد، می‌سازد و اثر می‌گذارد. این نهاد، با پیوند شور جوانی و خردورزی دانشگاهی، توانسته است هویت اسلامی-ایرانی نسل نو را تقویت کند و زمینه‌ساز نوآوری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حرکت‌های جهادی در محیط دانشگاه باشد.

بیست‌وهشت سالگی، سن پختگی تواءمان با جسارت است. سنی که با تجربه‌ی عبور از هیجانات و امید به آینده، می‌توان مسیر‌های افتخارآفرین را گشود. سازمان دانشجویان امروز، با پشتوانه‌ای از اعتماد و تلاش، آماده‌ی گام‌های بلندتر است؛ گام‌هایی که به پرسشگری، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری نسل فردا تعالی می‌بخشد.

اینجانب ضمن تبریک این مناسبت به تمامی دانشجویان، فعالان و دست‌اندرکاران این مجموعه، باور دارم که سرمایه‌گذاری روی دانشجو، سرمایه‌گذاری برای فردای ایران است. دانشجوی امروز، اگر باور شود، می‌تواند فردا را متفاوت بسازد.

به امید سالی پر از ایده‌های نو، تجربه‌های ناب و افتخار‌های بزرگ برای سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی.