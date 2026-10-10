تیم بعثت کرمانشاه: محمد میرترابی سرمربی محروم به دلیل اخراج

تیم پارس جنوبی جم: مهدی قلیچ خانی بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم شاهین بندرعامری: هادی طیب فریان بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم کاراگستر شبستر: یوسف نقی پور تدارکات محروم به دلیل اخراج

تیم مس رفسنجان: حسین عسکری مربی محروم به دلیل اخراج

تیم نیروی زمینی تهران: سید محمد حسینی مربی محروم به دلیل اخراج

تیم جزیره قشم: هادی شکوری مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

دیدار‌های هفته پنجم لیگ یک فوتبال یکشنبه و دوشنبه برگزار می‌شود.

طبق قوانین، مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.