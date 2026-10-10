

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش صادقی، سرپرست گمرکات استان، با ارزیابی ظرفیت‌های موجود در منطقه ویژه زاگرس، بر نقش این مرکز در تسهیل زنجیره تأمین و توسعه بازارهای صادراتی تأکید کرد. وی با اشاره به پتانسیل‌های اقتصادی این منطقه، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های گمرکی برای پویایی تجارت در استان تأکید نمود.

کیومرث صید محمدی مدیرعامل منطقه ویژه زاگرس نیز با تأکید بر نقش کلیدی گمرک در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، خواستار تعامل نزدیک‌تر میان این دو نهاد جهت رفع چالش‌های عملیاتی و تسهیل فرآیند تجاری شد. وی بر ضرورت هماهنگی میان سازوکارهای گمرکی و زیرساخت‌های منطقه ویژه برای حمایت از ظرفیت‌های تولیدی تأکید نمود.