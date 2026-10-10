به مناسبت روز ملی روستا، جشنواره بازی های بومی - محلی در روستای اوجاق قشلاقِ بیله سوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وحید نورافکن بخشدار مرکزی بیله سوار گفت:به مناسبت روز ملی روستا و عشایر جشنواره بازی‌های بومی و محلی در راستای شناسایی ظرفیت‌های جامعه روستایی و آداب و رسوم روستا برگزار شد.

وی عنوان کرد: در کنار برگزاری بازی‌های بومی و محلی، ورزش‌های همگانی، پخت نان سنتی، آش دروغ محلی و برنامه صبحانه سلامت روستایی و موسیقی سنتی و شعر و دکلمه خوانی نیز برگزار شد.

نورافکن افزود: هدف از اجرای این برنامه ایجاد شور و نشاط و توسعه ورزش روستایی و سلامت خانواده و معرفی ظرفیت‌های روستایی عنوان کرد.

گفتنی است، از طریق بخشدار مرکزی بیله سوار، اداره ورزش و جوانان شهرستان بیله سوار، رئیس شورای اسلامی شهرستان و دهیاری روستای اجاق قشلاقی به ۴۰ نفر از شرکت کنندگان و منتخبان ورزشی جوایزی اهداء شد.