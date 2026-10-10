به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس بخشنامه گمرک ایران؛

امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و ۹۰ درصدی کالاهای بخش غیردولتی (بر اساس فهرست کدهای تعرفه اعلام‌شده به گمرک و دارای ثبت‌سفارش بانکی)، پیش از دریافت کد رهگیری بانک فراهم شد.

تسهیلات ویژه کالاهای سریع‌الفساد: ۱۰ درصد باقیمانده کالاهای فاسدشدنی بخش خصوصی نیز مانند بخش دولتی، مشمول ترخیص کامل خواهد بود.

جلوگیری از متروکه‌شدن کالاها: امکان جایگزینی کالاهای غیرسریع‌الفساد با محموله‌های جدیدالورود به‌منظور پیشگیری از متروکه شدن ۱۰ درصد کالای باقیمانده پیش‌بینی شده است.

ترخیص با حداقل اسناد در حوزه سلامت: محموله‌های دارویی شامل مواد اولیه، داروهای ساخته‌شده، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه با نسخه کپی یا حداقل اسناد ترخیص می‌شوند.