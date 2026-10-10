به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: با هدف پاسخگویی به مطالبات شهروندان در خصوص برخورد با رانندگان هنجارشکن و برهم زنندگان آرامش روانی در این شهرستان، با رانندگان متخلف برخورد شد.

سرهنگ مجتبی موهبتی افزود: این طرح پس از هماهنگی های قانونی توسط یگان امداد و همکاری کلانتری ۱۴ رحمت و پلیس راهور با هدف برخورد با رانندگان هنجار شکن که با حرکات مخاطره آمیز خود موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند، انجام شد.

سرهنگ موهبتی ادامه داد: در این طرح تعداد ۱۱ دستگاه خودرو و ۴ دستگاه موتورسیکلت جمعا ۱۵ دستگاه وسیله به دلیل سلب آسایش روحی و روانی شهروندان، مخدوش بودن پلاک و غیره به صورت حضوری توقیف شد.

وی ادامه داد: اعمال قانون، ثبت نمره منفی، معرفی به مرجع قضایی از دیگر اقدامات قانونی پلیس ویژه خودرو های هنجارشکن توقیف شده است.