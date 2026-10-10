اهدای نشان‌های طلای آذرپیرا و امامی به موزه افتخارات کشتی ایران

امیرعلی آذرپیرا و یونس امامی، دو ملی‌پوش کشتی آزاد کشورمان، مدال‌های طلای خود در بازی‌های آسیایی ناگویا را به موزه افتخارات کشتی ایران تقدیم کردند.