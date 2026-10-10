اهدای نشانهای طلای آذرپیرا و امامی به موزه افتخارات کشتی ایران
امیرعلی آذرپیرا و یونس امامی، دو ملیپوش کشتی آزاد کشورمان، مدالهای طلای خود در بازیهای آسیایی ناگویا را به موزه افتخارات کشتی ایران تقدیم کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان بههمراه یونس امامی دارنده دو مدال برنز جهان، با هدف حفظ و ماندگاری میراث پرافتخار ورزش اول کشور، نشانهای زرین خود را به گنجینه ملی کشتی اهدا کردند.
این مدالها شامل نشان طلای ارزشمند این دو دلاور کشتی آزاد ایران در بازیهای آسیایی ناگویا است.