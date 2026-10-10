به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانش آموزان، زنگ جشن عاطفه‌ها در تمامی مدارس استان و همزمان با سراسر کشور نواخته شد.

استاندار خوزستان در مراسم نمادین نواخته شدن زنگ جشن عاطفه‌ها که در دبیرستان شاهد فاطمیه اهواز برگزار شد، گفت:نقش آموزش و پرورش بسیار مهم و اثرگذار است و باید حمایت‌های لازم از معلمان و فرهنگیان که در امر تعلیم و تربیت و پرورش نسل آینده تلاش می‌کنند، انجام دهیم.

سید محمد رضا موالی زاده با اشاره به اینکه باید مدارس به میزان کافی و با پراکندگی مناسب در نقاط مختلف وجود داشته باشند، تاکید کرد: محیطی که دانش آموزان مشغول به تحصیل است باید احساس آرامش داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: با همفکری و برنامه ریزی بتوانیم دانش آموزان بازمانده‌ای از تحصیل در استان نداشته باشیم و این موضوع بسیار مهم و اساسی است. در استان خوزستان نیز استعداد‌های درخشانی داریم که می‌توانند در آینده برای کشور و استان اثر گذار و باعث افتخار باشند و باید از آنها حمایت کنیم.

استاندار خوزستان ضمن توصیه به دانش اموزان برای آموختن و مطالعات بیشتر گفت: به خوبی درس بخوانید و دریک رشته مناسب براساس استعداد‌های خودتان ادامه تحصیل داده و آینده ساز باشید. بایستی به یک افق دوردستی نکاه کنیم در کشوری زندگی می‌کنیم که رهبران آن برای دفاع از این میهن و در راه آزادگی مردم آن تا آنجا پیش میروند که جان خود را فدای میهن کردند به مانند رهبر شهیدمان حضرت امام خامنه‌ای (ره) که در راه اسلام، انقلاب و میهن اسلامی به شهادت رسیدند.

موالی زاده تاکید کرد: امروز ایران اسلامی با اقتدار در برابر دشمنانش ایستاده است و در این راه خون‌های پاکی به زمین ریخته شد، بنابراین ما با افتخارخادم این مردم هستیم و شما در چنین حال و هوایی در چنین شرایطی در حال رشد و تحصیل هستید و این مسیر پرافتخار را ادامه می‌دهید.

جمال شیبه، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان نیز در این مراسم گفت: سال گذشته مردم خوزستان در جشن عاطفه‌ها مبلغ ۷۰ میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی داشتند و امسال پیش بینی می‌شود مردم نودوست استان بیش از ۸۰ میلیارد تومان در این جشن در جهت کمک به دانش آموزان مددجو مشارکت نمایند.