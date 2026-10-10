به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از وقوع تیراندازی مرگبار در یکی از واحد‌های تجاری پاساژ سعدی در محدوده خیابان سعدی تهران خبر داد.

بر اساس بررسی‌های اولیه، صبح امروز گزارشی از وقوع تیراندازی در پاساژ سعدی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد و مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که مردی حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله با ورود اجباری به یکی از واحد‌های تجاری در طبقه چهارم این پاساژ، با سلاح کمری به منشی شرکت شلیک کرده و پس از آن اقدام به خودکشی کرده است.

در پی وقوع این حادثه، مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان و تیم اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در محل حاضر شدند. بررسی صحنه و اقدامات قانونی با حضور عوامل پزشکی قانونی در حال انجام است.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: علت و انگیزه وقوع این حادثه هنوز مشخص نشده و بررسی‌های تخصصی برای روشن شدن ابعاد ماجرا ادامه دارد. اطلاعات تکمیلی پس از تأیید مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.