به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ قاسم جانعلی‌پور با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته با مرکز راهگشای کشور افزود: برای نخستین بار در استان گیلان، یک دستگاه خودروی سیار ضرب پلاک موتورسیکلت به استان اختصاص یافته که گامی مهم در جهت تمرکززدایی و تسریع در ارائه خدمات ترافیکی به شمار می‌رود.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با تأکید بر پوشش فراگیر این خدمات خاطرنشان کرد: با هماهنگی پلیس راهور استان، این خودروی سیار در ۱۷ شهرستان گیلان حضور خواهد یافت و به متقاضیان پلاک موتورسیکلت در اقصی نقاط استان خدمت‌رسانی خواهد کرد.

وی ضمن تشریح مزایای این طرح گفت: راه‌اندازی این واحد سیار دو دستاورد چشمگیر برای مردم در پی دارد؛ نخست کاهش هزینه‌های تردد و صرفه‌جویی اقتصادی برای مراجعان و دوم کاهش چشمگیر زمان فرآیند کار؛ به‌طوری‌که بازه زمانی تکمیل مدارک و تحویل پلاک از حدود یک هفته، به حداقل ممکن یعنی حداکثر نیم تا یک ساعت کاهش می‌یابد و پلاک موتورسیکلت در کوتاه‌ترین زمان ضرب و تحویل متقاضی خواهد شد.