رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیرخارجه آمریکا تصریح کرد: کشوری که شروع تاریخش با قتل‌عام بومیان بوده هخامنشیان را به جنایت متهم می‌کند! ذات خبیثتان مشکل با ایران و ایرانی است.

عزیزی در پاسخ به آمریکا: ذات خبیثتان مشکل با ایران و ایرانی است!

عزیزی در پاسخ به آمریکا: ذات خبیثتان مشکل با ایران و ایرانی است!

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ابراهیم عزیزی در واکنش به اظهارات روبیو وزیر خارجه آمریکا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

کشوری که شروع تاریخش با قتل‌عام بومیان بوده و لحظه‌ای از استعمار و خون‌ریزی دست نکشیده، هخامنشیان را که نخستین بیانیه حقوق بشر دنیا را نوشته‌اند، به جنایت متهم می‌کند!

ذات خبیثتان مشکل با ایران و ایرانی است...