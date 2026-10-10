معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند از ارتقای کیفی نشریات علمی دانشگاه و دستیابی دو نشریه به نمایه بین‌المللی اسکوپوس و قرارگیری ۱۰ نشریه در رتبه (الف)، در راستای تحقق سند راهبردی چشم‌انداز دانشگاه در افق ۱۴۰۸، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند با بیان اینکه فرایند پایش و ارزیابی تخصصی نشریات از شهریور ۱۴۰۳ با راهبری مستقیم این معاونت آغاز شده است، گفت: در راستای تحقق سند راهبردی چشم‌انداز دانشگاه در افق ۱۴۰۸، به‌ویژه راهبرد «ارتقای شهرت و اعتبار بین‌المللی»، نمایه‌سازی نشریات در پایگاه‌های معتبر جهانی از جمله اسکوپوس در صدر اولویت‌ها قرار گرفت.

مرضیه ثاقب‌جو افزود: در دو سال نخست اجرای این برنامه، هدف‌گذاری سالانه محقق شد؛ نشریه «تنش‌های محیطی در علوم زراعی» در آبان‌ماه ۱۴۰۳ و نشریه «پژوهش‌های زعفران» در ابتدای مهر امسال با موفقیت به نمایه اسکوپوس راه یافتند؛ بنابراین در مجموع سه نشریه دانشگاه موفق به نمایه در پایگاه بین المللی اسکوپوس شده‌اند.

وی گفت: فرایند استانداردسازی سایر نشریات مستعد نیز با پایش مستمر دنبال می‌شود.

معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند افزود: در ارزیابی سال ۱۴۰۴ نیز، مجموعاً ۱۶ نشریه دانشگاهی مورد پایش قرار گرفت که نتایج آن ارتقاء معناداری در کیفیت تولیدات علمی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد؛ از این مجموع، ۱۰ نشریه، بیش از ۶۲ درصد نشریات، موفق به کسب رتبه «الف» شدند که نشان‌دهنده عبور موفق دانشگاه از استاندارد‌های پایه و ورود به سطح «نشریات تراز اول» است.

ثاقب‌جو گفت: نشریه «Journal of Geomine» که در سال ۱۴۰۳ در رتبه «ب» قرار داشت نیز، در ارزیابی سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه ممتاز «الف» شد؛ همچنین، نشریه «زمین‌ساخت» نیز با رشد از رتبه «د» به رتبه «ج»، روند رو به بهبود خود را نسبت به سال گذشته به اثبات رسانده است.

به گفته معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند علاوه بر این، جایگاه ممتاز نشریات «Journal of Horticulture and Postharvest Research» و «Water Harvesting Research»، در کنار نشریات «پژوهش‌های زعفران»، «تنش‌های محیطی در علوم زراعی»، «پژوهش‌های خشکسالی و تغییر اقلیم»، «روستا و توسعه پایدار فضا»، «مطالعات بین‌رشته‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی»، «مطالعات مدیریت توسعه سبز» و «مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش» در رتبه «الف» تداوم یافته است.