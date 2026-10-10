میبد در رقابت‌های رول‌بال زیر ۱۷ سال قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان دختران، میزبان ۱۲ تیم از سراسر کشور بود؛ رقابت‌هایی که با قهرمانی مقتدرانه تیم آپرانیک میبد و درخشش مهلا مرادی، خانم گل مسابقات با ۱۷ گل زده، به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، تیم آپرانیک میبد در دیدار نهایی مسابقات دستجات آزاد رول‌بال زیر ۱۷ سال قهرمانی کشور، با پیروزی ۵ بر یک مقابل شهرداری فردوس خراسان جنوبی، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد و جام قهرمانی را در خانه نگه داشت.

این مسابقات با حضور ۱۲ تیم از ۱۱ استان کشور و به مدت دو روز در سالن ورزش تربیت مهرجرد شهرستان میبد برگزار شد. ورزشکاران حاضر در این رقابت‌ها علاوه بر کسب عنوان قهرمانی کشور، برای راه‌یابی به جمع برگزیدگان تیم ملی جوانان دختران و حضور در رقابت‌های پیش‌رو به میدان رفتند.

محمدهادی آقایی رئیس هیئت اسکیت استان یزد، با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها در شهرستان میبد گفت: نفرات برتر و استعداد‌های برگزیده این مسابقات برای حضور در اردوی تیم ملی و رقابت‌های جهانی رول‌بال که آذرماه سال جاری برگزار می‌شود، انتخاب خواهند شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم آپرانیک میبد بر سکوی نخست ایستاد، شهرداری فردوس خراسان جنوبی عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و تیم پارمیس تهران نیز به مقام سوم رسید.

همچنین مهلا مرادی، بازیکن تیم آپرانیک میبد، با به ثمر رساندن ۱۷ گل، عنوان خانم گل این دوره از مسابقات را به دست آورد و با عملکرد درخشان خود، سهم مهمی در قهرمانی نماینده استان یزد داشت.