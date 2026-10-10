معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی گفت: زنده‌یاد محمد شریفی، پدر ۵۶ ساله بجنوردی، پس از ابتلا به مرگ مغزی و با تصمیم ایثارگرانه خانواده‌اش، به ۳ بیمار نیازمند دریافت عضو زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دکتر محمدرضا صفدری گفت: زنده‌یاد محمد شریفی در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ دچار مرگ مغزی شد و پس از انتقال از بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد به واحد فراهم‌آوری اعضای بیمارستان منتصریه مشهد، تحت تأیید نهایی تیم تخصصی قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدام شجاعانه خانواده این مرحوم در لحظات سخت فقدان عزیزشان، افزود: این ایثار بزرگ و خداپسندانه، چراغ امید را در دل بیماران در انتظار پیوند روشن کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با قدردانی از تلاش‌های تیم‌های شناسایی و فراهم‌آوری اعضا در بیمارستان‌های امام حسن (ع) بجنورد و منتصریه مشهد تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی و پزشکی، در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، قرنیه‌ها و پوست این مرحوم به ۳ بیمار نیازمند اهد شد.