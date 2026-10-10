به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال ساحلی پسران زیر ۱۷ سال کشور که از چهارشنبه (۱۵ مهر) در مشهد آغاز شده بود، با قهرمانی گلستان دو به پایان رسید.

در دیدار نهایی این مسابقات تیم‌های گلستان دو و گیلان به مصاف یکدیگر رفتند که نماینده گلستان دو بر صفر حریف خود را شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت.

نتایج کامل دیدار‌های رده بندی و نهایی این مسابقات به شرح زیر است:

رده بندی: قزوین (۱) یک – تهران (۱) ۲ (۱۴ بر ۲۱ – ۲۱ بر ۱۶ – ۱۳ بر ۱۵)

نهایی: گیلان صفر – گلستان (۲) ۲ (۱۶ بر ۲۱ – ۱۷ بر ۲۱)

رده بندی نهایی چهار تیم برتر مسابقات والیبال ساحلی پسران زیر ۱۷ سال کشور به شرح زیر است:

قهرمان: گلستان دو (سام احمدی – سینا احمدی) و مربی: محمد خلیلی

نایب قهرمان: گیلان (امیر رضا جمشیدی – کارن شربتی) و مربی: صابر هوشمند

مقام سوم: تهران یک (ماهان جهانی فر – رادین فریدیان) و مربی: مجید باقری

رتبه چهارم: قزوین یک (محمد رضا کریمی – متین سلیمانی) و مربی: فردین نوروزی

در رقابت های والیبال ساحلی دختران زیر ۱۹ سال که همزمان با این مسابقات در بندرترکمن در حال پیگیری بود، گلستانی‌ها قهرمان شدند تا در دو رده سنی ساحلی به این مقام دست یابند و دبل قهرمانی کرده باشند.