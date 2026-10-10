نگاهی به برنامه های رادیو و تلویزیون در خبرهای رسانه

نگاهی به برنامه های رادیو و تلویزیون در خبرهای رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه در شش قسمت داستان‌هایی از ماموریت نیروی انتظامی در جنگ تحمیلی سوم را روایت می‌کند.

شبکه افق «رخصت» را هر روز ساعت ۷ صبح روی آنتن می‌برد.

ورزش زورخانه‌ای پهلوانی موضوع این برنامه صبحگاهی است.

پخش نقاشی‌های بینندگان خردسال شبکه پویا در برنامه «نقاشی نقاشی»

این برنامه هر روز ساعت ۱۱ روی آنتن می‌رود.

رادیو تهران «من و فرزندم» را جمعه‌ها ساعت ۱۰ پخش می‌کند.

چالش‌های تربیتی کودکان و نوجوانان محور این مسابقه خانوادگی است.