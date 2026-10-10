پلیس در پی رصد فعالیت‌های مشکوک در فضای مجازی و انجام اقدامات اطلاعاتی، فردی را که در محدوده خیابان شوش در زمینه توزیع غیرقانونی سلاح و مهمات فعالیت داشت، شناسایی و دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: پلیس در پی رصد فعالیت‌های مشکوک در فضای مجازی و انجام اقدامات اطلاعاتی، فردی را که در محدوده خیابان شوش در زمینه توزیع غیرقانونی سلاح و مهمات فعالیت داشت، شناسایی و دستگیر کرد. در بازرسی از محل سکونت و مخفیگاه متهم، ۳ قبضه سلاح و بیش از ۶۰۰ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

بر اساس این گزارش: بررسی‌های اطلاعاتی و میدانی پلیس درباره فعالیت‌های مشکوک در فضای مجازی، به شناسایی فردی منجر شد که در محدوده بازار شوش در زمینه توزیع غیرقانونی سلاح و مهمات فعالیت می‌کرد.

پس از شناسایی متهم و اخذ مجوز‌های قضایی، مأموران محل سکونت و مخفیگاه وی را بازرسی کردند. در جریان این عملیات، ۲ قبضه سلاح شکاری، یک قبضه کلت تپانچه PCP غیرمجاز و بیش از ۶۰۰ عدد فشنگ در انواع مختلف کشف و ضبط شد.

این گزارش می افزاید: متهم در جریان این عملیات بازداشت و برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی به اتهامات به مقر پلیس منتقل شد. پرونده وی برای رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.