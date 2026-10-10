به همت بنیاد علوی ۳۲ مدرسه جایگزین مدارس سنگی و ناایمن در کهگیلویه و بویراحمد تحویل می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهدی هاتف معاون بنیاد علوی کشور از پیشرفت متوسط ۹۳ درصدی طرح جایگزینی مدارس سنگی و ناایمن در استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح، ۳۲ مدرسه با ۱۴۶ کلاس درس و بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا در استان در دست اجرا که تاکنون ۲۲ مدرسه تکمیل و تحویل شده است.

هاتف با اشاره به آخرین وضعیت طرح جایگزینی مدارس سنگی و ناایمن در کهگیلویه و بویراحمد افزود: این طرح با هدف برچیدن فضا‌های آموزشی ناایمن و فراهم‌کردن محیطی استاندارد برای دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار، با مشارکت بنیاد علوی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در حال اجرا است.

وی ادامه داد: براساس آخرین گزارش پایش طرح ها، ۳۲ مدرسه در شهرستان‌های مختلف استان با مجموع ۱۴۶ کلاس درس و زیربنای ۱۴ هزار و ۵۲۷ مترمربع در قالب این طرح تعریف شده است. متوسط پیشرفت فیزیکی این طرح ها به ۸۳ درصد رسیده و تاکنون ۲۲ مدرسه تکمیل و تحویل آموزش‌وپرورش شده است.

معاون بنیاد علوی کشور با بیان اینکه طرح مدرسه‌سازی در بخش قابل‌توجهی از شهرستان‌های استان اجرا شده است، گفت: پروژه‌های این طرح در شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه، بهمئی، باشت، چرام، دنا و گچساران پراکنده‌اند و از مدارس یک‌کلاسه روستایی تا فضا‌های آموزشی بزرگ‌مقیاس و هنرستان‌ها را شامل می‌شوند.

هاتف ادامه داد: بخش زیادی از مدارس تکمیل‌شده هم‌اکنون آماده استفاده دانش‌آموزان است و عملیات اجرایی در مدارس باقی‌مانده نیز با تمرکز بر تکمیل نازک‌کاری، تأسیسات، محوطه‌سازی و تجهیز فضا‌های آموزشی ادامه دارد. طرح های بزرگ‌تر، از جمله تعدادی از هنرستان‌ها و مدارس چندکلاسه، به دلیل حجم عملیات اجرایی به زمان بیشتری برای تکمیل نیاز دارند.

وی با اشاره به نظارت مستمر بر روند اجرای طرح ها اضافه کرد: وضعیت مدارس به‌صورت منظم پایش می‌شود و برای هر طرح، میزان پیشرفت، موانع اجرایی و برنامه زمان‌بندی تکمیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف این است که مدارس باقی‌مانده نیز با حفظ کیفیت ساخت و رعایت استاندارد‌های فنی و ایمنی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شوند.

معاون بنیاد علوی کشور سهم کهگیلویه و بویراحمد در طرح ملی جایگزینی مدارس سنگی و ناایمن را قابل توجه دانست و افزود: پراکندگی جغرافیایی روستاها، سخت گذر بودن برخی مسیر‌ها و دشواری انتقال مصالح، اجرای طرح ها را در تعدادی از نقاط استان با پیچیدگی همراه کرده است؛ با این حال، همکاری اداره‌کل نوسازی مدارس استان، دستگاه‌های محلی و عوامل اجرایی موجب شده بیشتر طرح ها به مرحله تکمیل یا بهره‌برداری برسند.

هاتف تأکید کرد: فعالیت بنیاد علوی در این طرح صرفاً به ساخت یک ساختمان آموزشی محدود نمی‌شود؛ هدف اصلی، ایجاد فضایی ایمن، استاندارد و متناسب با نیاز دانش‌آموزان مناطق محروم است تا مخاطرات مدارس فرسوده و سنگی کاهش یابد و امکان آموزش در محیطی مناسب‌تر فراهم شود.