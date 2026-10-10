دولت ترکیه در راستای حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای دیجیتال، ضوابط سخت‌گیرانه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به افراد زیر ۱۵ سال به‌طور کامل ممنوع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در ترکیه، دولت این کشور برای ارتقای امنیت کاربران خردسال در فضای مجازی، قوانین جدیدی را تدوین کرده است که از ابتدای ماه نوامبر (۱۰ آبان) اجرایی می‌شود. طبق این مصوبات، دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به پلتفرم‌های اجتماعی به‌طور کامل متوقف می‌گردد.



علاوه بر این، شبکه‌های اجتماعی موظف شده‌اند برای کاربران رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال، نسخه‌های اختصاصی با پروتکل‌های امنیتی شدیدتر و حریم خصوصی تقویت‌شده طراحی و ارائه کنند تا مخاطرات فضای مجازی برای نوجوانان به حداقل برسد.



پیش از این، پارلمان ترکیه در اردیبهشت ماه سال جاری لایحه ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال را به تصویب رسانده بود که با تأیید دولت، روند اجرایی آن آغاز شده است.