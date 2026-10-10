با انعقاد قراردادی میان سازمان آبخیزداری و منابع طبیعی استان و قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، ۱۱ هزار و ۹۶۷ هکتار از کانون‌های بحرانی ریزگرد خوزستان به مدت یک سال به این قرارگاه واگذار شد تا ضمن آبیاری، از آن مراقبت و چاله‌های کاشت ترمیم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ۱۱ هزار و ۹۶۷ هکتار از کانون‌های بحرانی ریزگرد خوزستان با انعقاد قراردادی میان سازمان آبخیزداری و منابع طبیعی استان و قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، برای مدت یک سال به این قرارگاه واگذار شد تا عملیات آبیاری، مراقبت و ترمیم چاله‌های کاشت در آن انجام شود.

سرهنگ پاسدار ناصر نامی، مدیر طرح بیابان‌زدایی قرارگاه کربلا گفت: این قرارداد در راستای حفظ پوشش‌های گیاهی ایجادشده و تقویت پایداری عرصه‌های بیابانی منعقد شده است.

وی افزود: بر اساس این قرارداد، ۱۱ هزار و ۹۶۷ هکتار از کانون‌های بحرانی ریزگرد استان خوزستان برای انجام عملیات آبیاری، مراقبت و ترمیم چاله‌های کاشت به قرارگاه کربلا واگذار شده و عملیات نگهداری و مراقبت از این اراضی به مدت یک سال انجام می‌شود.

سرهنگ نامی تصریح کرد: با توجه به اهمیت استمرار این اقدامات در حفاظت از این عرصه‌ها، طرح گشت و مراقبت در سطح ۱۲ هزار هکتار و همچنین پایش مستمر یگان حفاظت منابع طبیعی اهواز تداوم دارد.

مدیر طرح بیابان‌زدایی قرارگاه کربلا خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این واگذاری و تداوم آبیاری و ترمیم چاله‌ها، جلوگیری از تخریب پوشش‌های گیاهی مستقرشده و در نهایت کاهش آثار و تبعات ناشی از کانون‌های گرد و غبار در سطح استان است که با جدیت دنبال می‌شود.