کوثر اردبیل، اردبیل ایران رویدادی رسانه‌ای که در آن به مدت یک هفته، رسانه استانی در بخش‌های سیما، صدا و خبر، در این شهرستان مستقر خواهند شد و به ظرفیت‌ها و قابلیت ها، و مسائل و مشکلات شهرستان کوثر خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کوثر اردبیل، اردبیل ایران،رویدادی رسانه‌ای که در آن به مدت یک هفته، رسانه استانی در بخش‌های سیما، صدا و خبر، در این شهرستان مستقر خواهند شد و به ظرفیت‌ها و قابلیت ها، و مسائل و مشکلات شهرستان کوثر خواهند پرداخت.

این رویداد از ۱۸ تا ۲۳ مهرماه برگزار خواهد شد.