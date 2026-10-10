مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از فعالیت ۵۰ ایستگاه جمع‌آوری پسماند خشک در این شهر خبر داد و گفت: توسعه این ایستگاه‌ها و استفاده از سامانه‌های هوشمند، با هدف تسهیل مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند از مبدأ و بهبود فرآیند بازیافت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید عبدالله میرابراهیمی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری اظهار کرد: تفکیک پسماند از مبدأ و مشارکت عمومی، از ارکان اصلی مدیریت صحیح پسماند است و سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با توسعه ایستگاه‌های مشارکت شهروندی، دسترسی مردم به خدمات جمع‌آوری پسماند خشک را تسهیل کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت پسماند افزود: استفاده از سامانه‌های هوشمند در کنار توسعه ایستگاه‌های مشارکت شهروندی، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات، افزایش مشارکت عمومی و ساماندهی فرآیند جمع‌آوری پسماند خشک را فراهم می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با بیان اینکه هوشمندسازی فرآیند‌های مشارکت شهروندی در ارتقای کیفیت خدمات شهری مؤثر است، گفت: این سازمان با توسعه زیرساخت‌های مرتبط، در تلاش است مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند از مبدأ را افزایش دهد و اثربخشی برنامه‌های مدیریت پسماند را بهبود ببخشد.

میرابراهیمی از شهروندان خواست با جداسازی پسماند‌های خشک از مبدأ و استفاده از ایستگاه‌های مشارکت شهروندی و سامانه زیماند، مدیریت شهری را در کاهش تولید پسماند و بهبود فرآیند بازیافت یاری کنند.