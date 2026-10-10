راه عبور از چالش‌های کشور، وفاق، گفت‌و‌گو و مشارکت مردم است و همه اقشار و جریان‌ها باید در مسیر آینده کشور و جوانان در کنار یکدیگر قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان در نشست هیئت اندیشه ورز در سالن اجتماعات مجموعه خارون نجف آباد با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی گفت: نخبگان، معتمدان و گروه‌های مختلف اجتماعی باید با تقویت گفت‌و‌گو، اختلاف‌نظر‌ها را پیش از تبدیل‌شدن به شکاف اجتماعی مدیریت کنند و با شنیدن مطالبات مردم، زمینه تقویت امید و اعتماد عمومی را فراهم آورند.

ایوب درویشی افزود: همچنین محله‌محوری را نمونه‌ای از حکمرانی مشارکتی دانست و گفت: وقتی مردم در شناسایی مسائل و ارائه راهکار‌ها نقش داشته باشند، بسیاری از مشکلات دقیق‌تر و با هزینه کمتر حل می‌شود.