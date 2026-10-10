به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد اسماعیل کاملی رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: دیتاسنتر دوم این سازمان به همت مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی و با حمایت مدیریت ارشد سازمان آغاز به کار کرده است.

وی ادامه داد: این مرکز داده به عنوان مکمل دیتاسنتر اصلی، دو هدف راهبردی را دنبال می‌کند؛ اولین هدف، Disaster Recovery است. یعنی تداوم سرویس‌دهی در صورت بروز اختلال یا قطعی در مرکز اصلی و هدف دوم، Load Balancing به معنی توزیع متوازن ترافیک میان دو مرکز، کاهش فشار بر سامانه‌ها و افزایش سرعت پاسخگویی است.

کاملی بیان کرد: با توجه به حجم بالای داده‌های بیمه‌ای و ضرورت دسترسی پایدار به سامانه‌ها، ایجاد دیتاسنتر دوم با هدف توزیع بار و بازیابی پس از بحران یک ضرورت راهبردی بود. این مرکز با رعایت استاندارد‌های امنیتی و فنی، آمادگی پشتیبانی از خدمات الکترونیک در سطح ملی را فراهم می‌کند.

وی افزود: هدف ما، ارائه خدمات غیر حضوری، سریع و امن به بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران است.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: این مرکز داده با قابلیت افزونگی (Redundancy) در لایه‌های کلیدی، سیستم‌های خنک‌کننده پیشرفته، اطفای حریق هوشمند، تامین برق از منابع جداگانه و نظارت امنیتی شبانه‌روزی طراحی شده است.