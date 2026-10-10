به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، داوران بازی‌های هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۹ مهر

فرد البرز - شاهین بندرعامری

داوران: امیر عرب‌براقی، علیرضا ایلدروم، علیرضا صیاد و امیر شریفی ناظر: مختار مهدوی

فولادنوین خوزستان - نفت مسجدسلیمان

داوران: فرزاد منصوری، احمد حقانی، میلاد همتی و میلاد رحیم دشتی ناظر: پیمان فرخی مهر

مس کرمان - مس رفسنجان

داوران: محمدرضا تارخ، رضا لیلامی، محمدسعید ساعدی ناظر: امید منفردیان

کاراگستر شبستر - نیروی زمینی تهران

داوران: حامد سیری، مجتبی قاسمی، میلاد رضوی و کیانوش رفیع زاده ناظر: ایرج احمدی

سایپا تهران - جزیره قشم

داوران: رسول اولیایی، هادی ابراهیمی، امیرحسین بهادری و محمدرضا دلاوری ناظر: جلیل شعرانی

آریو اسلامشهر - بعثت کرمانشاه

داوران: ناصر جنگی، علیرضا شعرانی، محمدرضا اخلاقی، ایمان احمدی ناظر: رضا عادل

پالایش نفت بندرعباس - هوادار تهران

داوران: امیر معصومی فر، وحید هلیرودی، حسن مهدیزاده و مجید خشتی ناظر: مهدی موسی پور

پارس جنوبی جم - نفت و گاز گچساران

داوران: محمدعلی صلاحی، محسن عباسی، محمد حمزه‌ای و امید دریانوش ناظر: محمدرضا امینی