اسامی داوران هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال
داوران بازیهای هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال مشخص شدند.
یکشنبه ۱۹ مهر
فرد البرز - شاهین بندرعامری
داوران: امیر عرببراقی، علیرضا ایلدروم، علیرضا صیاد و امیر شریفی ناظر: مختار مهدوی
فولادنوین خوزستان - نفت مسجدسلیمان
داوران: فرزاد منصوری، احمد حقانی، میلاد همتی و میلاد رحیم دشتی ناظر: پیمان فرخی مهر
مس کرمان - مس رفسنجان
داوران: محمدرضا تارخ، رضا لیلامی، محمدسعید ساعدی ناظر: امید منفردیان
کاراگستر شبستر - نیروی زمینی تهران
داوران: حامد سیری، مجتبی قاسمی، میلاد رضوی و کیانوش رفیع زاده ناظر: ایرج احمدی
سایپا تهران - جزیره قشم
داوران: رسول اولیایی، هادی ابراهیمی، امیرحسین بهادری و محمدرضا دلاوری ناظر: جلیل شعرانی
آریو اسلامشهر - بعثت کرمانشاه
داوران: ناصر جنگی، علیرضا شعرانی، محمدرضا اخلاقی، ایمان احمدی ناظر: رضا عادل
پالایش نفت بندرعباس - هوادار تهران
داوران: امیر معصومی فر، وحید هلیرودی، حسن مهدیزاده و مجید خشتی ناظر: مهدی موسی پور
پارس جنوبی جم - نفت و گاز گچساران
داوران: محمدعلی صلاحی، محسن عباسی، محمد حمزهای و امید دریانوش ناظر: محمدرضا امینی