با ورود قوه قضائیه و در پی مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی باارزش که در تصرف غیرقانونی قرار داشت، رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با ورود دستگاه قضایی و در پی مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی باارزش که در تصرف غیرقانونی قرار داشت، پس از طی فرآیند‌های قضایی و صدور آرای قطعی محاکم تجدیدنظر استان، رفع تصرف شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر صیانت از حقوق عمومی و منابع طبیعی، هشدار داد: دستگاه قضایی در برابر تعرض به اراضی ملی و تضییع حقوق بیت‌المال، برابر قانون با جدیت وارد عمل خواهد شد.

ناصر عتباتی، تصریح کرد: متصرفان و افرادی که با هدف بهره‌برداری غیرمجاز به اراضی ملی تعرض می‌کنند، بدانند که اقدامات آنان از دید دستگاه قضایی پنهان نخواهد ماند و در صورت احراز تخلف، فرآیند قانونی تا اجرای کامل حکم دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر استمرار اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و همکاری دستگاه قضایی و اداره‌کل منابع طبیعی برای حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تعرض به سرمایه‌های عمومی تأکید کرد.